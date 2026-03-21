Bei der 8. Ausgabe des Frauenrennens von Mailand-Sanremo fährt Noemi Rüegg als 2. aufs Podest.

Die Belgierin Lotte Kopecky gewinnt den Frühjahresklassiker. Eleonora Gasparini (ITA) komplettiert das Podest.

Das Männerrennen läuft im SRF-Stream.

Auf dem Schlussanstieg von Mailand-Sanremo, dem Poggio di Sanremo, griff erst die Tschechin Nikola Noskova (Cofidis) an. Weiter oben im Aufstieg attackierte dann auch Puck Pieterse (NED/Fenix-Premier Tech), kurz darauf war Noskova wieder gestellt. Pieterse schlossen sich weitere 4 Fahrerinnen, darunter auch die Schweizerin Noemi Rüegg (EF-Oatly), an. Zu fünft fuhren sie in Richtung Zielort Sanremo.

Auf dem letzten Kilometer wurde klar, dass das Quintett den Sieg unter sich ausmachen würde. Von der Spitze aus lancierte Lotte Kopecky (SD Worx – Protime) den Sprint. Rüegg kam noch an die Belgierin heran, konnte sie aber nicht mehr überholen. Für Rüegg ist es der 2. Podestplatz in Serie bei Mailand-Sanremo. Ihren 3. Rang vom letzten Jahr erbte Eleonora Gasperini vom Team UAE.

Silvestri stürzt heftig

Auf der Abfahrt vom zweitletzten Hügel war es zu schweren Stürzen gekommen. Mehrere Fahrerinnen kamen zu Fall und lagen auf der Abfahrt von der Cipressa – schlecht sichtbar für nachfolgende Athletinnen – auf dem Boden, als weitere Fahrerinnen mit ihnen kollidierten.

Am schlimmsten erwischte es dabei Debora Silvestri (Laboral - Fundacion - Euskadi), die über die Abschrankung flog und mehrere Meter weiter unten wuchtig auf dem Asphalt aufschlug. Über ihren Gesundheitszustand gibt es noch keine Infos.

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