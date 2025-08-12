Kranke Vollering muss passen
Harter Schlag für die Tour de Romandie Féminin: Nachdem bereits Marlen Reusser ihre Teilnahme an der am Freitag beginnenden dreitägigen Rundfahrt absagen musste, folgt nun das Forfait von Demi Vollering. Wie die Organisatoren mitteilen, ist die Niederländerin krank. Vollering hatte die Tour de Romandie 2023 für sich entschieden. An der Tour de France belegte sie den 2. Schlussrang. In der Romandie an den Start geht dafür mit Noemi Rüegg eine weitere Schweizerin.
Tour de Romandie Féminin live bei SRF
Die 4. Ausgabe der Tour de Romandie Féminin können Sie auf SRF zwei und in der Sport App wie folgt live mitverfolgen:
- Freitag, 13:00 Uhr: 1. Etappe
- Samstag, 13:00 Uhr: 2. Etappe
- Sonntag, 12:00 Uhr: 3. Etappe
Es kommentieren Steven Krucker und Expertin Michelle Andres.