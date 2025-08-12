 Zum Inhalt springen

News aus dem Radsport Nach Reusser-Absage: Auch Vollering nicht an der Tour de Romandie

12.08.2025, 15:22

Radfahrer bei einem Strassenrennen mit verschwommenem Hintergrund.
Legende: Kann nicht um den TdR-Sieg mitkämpfen Demi Vollering. Keystone/Jean-Christophe Bott

Kranke Vollering muss passen

Harter Schlag für die Tour de Romandie Féminin: Nachdem bereits Marlen Reusser ihre Teilnahme an der am Freitag beginnenden dreitägigen Rundfahrt absagen musste, folgt nun das Forfait von Demi Vollering. Wie die Organisatoren mitteilen, ist die Niederländerin krank. Vollering hatte die Tour de Romandie 2023 für sich entschieden. An der Tour de France belegte sie den 2. Schlussrang. In der Romandie an den Start geht dafür mit Noemi Rüegg eine weitere Schweizerin.

Tour de Romandie Féminin live bei SRF

Box aufklappen Box zuklappen

Die 4. Ausgabe der Tour de Romandie Féminin können Sie auf SRF zwei und in der Sport App wie folgt live mitverfolgen:

  • Freitag, 13:00 Uhr: 1. Etappe
  • Samstag, 13:00 Uhr: 2. Etappe
  • Sonntag, 12:00 Uhr: 3. Etappe

Es kommentieren Steven Krucker und Expertin Michelle Andres.

