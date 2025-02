Legende: Stellt die Konkurrenz in den Schatten Tadej Pogacar bei der Zieleinfahrt. Imago/Photo News

Pogacar gewinnt 3. Etappe in Jebel Jais

Tadej Pogacar hat an der UAE Tour mit einer Machtdemonstration die Gesamtführung übernommen. Der slowenische Weltmeister und Tour-de-France-Sieger gewann die 3. Etappe mit Bergankunft in Jebel Jais. Pogacar holte sich den ersten Saisonsieg und das Leadertrikot des Briten Joshua Tarling mit zermürbend hohem Tempo in der Schlussphase der 181 km langen Etappe. Stefan Bissegger, tags zuvor Zweiter im Zeitfahren vor Pogacar, büsste am Mittwoch mehr als acht Minuten ein und fiel in der Gesamtwertung weit zurück.

Resultate