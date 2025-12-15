Legende: Drückte der Tour de Suisse heuer den Stempel auf Marlen Reusser. imago images/frontalvision.ch

Titelverteidigerin Reusser bei TdS dabei

Nachdem am Wochenende die Teilnahme von Tadej Pogacar an der Tour de Suisse bekannt worden war, präsentierten die Organisatoren am Montag auch bei den Frauen einen grossen Namen. Marlen Reusser wird bei der Schweizer Rundfahrt, die vom 17. bis 21. Juni 2026 stattfindet, erneut am Start stehen. Die Bernerin hat die letzte Austragung geprägt und den Gesamtsieg geholt. Die Tour de Suisse präsentiert sich im kommenden Jahr in neuem Kleid: Erstmals werden Männer- und Frauenrennen parallel ausgetragen. An 5 Tagen finden täglich 2 Etappen mit Start und Ziel am selben Ort statt.