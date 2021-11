Legende: Grosser Jubel im Mai Am Giro d'Italia gewann er eine Etappe, nun wechselt Mauro Schmid das Team. Freshfocus

Schmid wechselt zu Deceuninck-Quick-Step

Mauro Schmid wechselt seinen Arbeitgeber. Der 21-jährige Zürcher hat sich für die nächsten zwei Saisons beim belgischen Team Deceuninck-Quick-Step verpflichtet. Schmid, der im Mai die 11. Etappe des Giro d'Italia gewonnen hatte, stand bisher bei der südafrikanischen Equipe Qhubeka Assos unter Vertrag. Bei Deceuninck-Quick-Step wird er Teamkollege von Weltmeister Julian Alaphilippe.

00:57 Video Archiv: Schmid gewinnt im Mai sensationell eine Giro-Etappe Aus Sport-Clip vom 19.05.2021. abspielen

Etappenplan der Tour de Romandie der Frauen steht

Der Etappenplan der ersten Tour de Romandie der Frauen ist komplett. Startort der dritten und letzten Etappe am Sonntag, 9. Oktober 2022, mit Ziel in Genf ist Freiburg. Die Tour de Romandie Féminin beginnt zwei Tage zuvor mit einem Rundstreckenrennen in Lausanne. Das zweite Teilstück führt von Sion nach Thyon 2000, einen auf gut 2000 Metern über Meer gelegenen Ortsteil der Walliser Gemeinde Vex.