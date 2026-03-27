Legende: Hatte Glück im Unglück Debora Silvestri. Luc Claessen/Getty Images

Silvestri kann nach Hause

Debora Silvestri ist 6 Tage nach ihrem Horrorsturz beim Frühjahrsklassiker Mailand-Sanremo aus dem Spital entlassen worden. Das teilte ihr Team Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi mit. Die 27-jährige Italienerin war in einer Abfahrt über eine Leitplanke mehrere Meter in die Tiefe geflogen und auf dem Asphalt zunächst regungslos liegen geblieben. Im Spital wurden bei Silvestri 5 Rippenfrakturen und eine Mikrofraktur in der Schulter festgestellt. «Nach mehreren Tagen, die von Vorsicht und ständiger ärztlicher Überwachung geprägt waren, hat sich Silvestris Zustand positiv entwickelt», teilte ihr Rennstall mit.

Coppi e Bartali: Schmid übernimmt Leadertrikot

Mauro Schmid hat bei der zweitklassigen «Settimana Internazionale Coppi e Bartali» in der 3. von 5 Etappen das Leadertrikot übernommen. Der Schweizer aus dem Team Jayco Alula musste sich nach 175 km von Erbusco nach Iseo nur von Tommaso Dati (ITA/Uyko) bezwingen lassen. Die Fernfahrt im Rahmen der Europe Tour geht am Sonntag in Gemona di Friuli nahe der slowenischen Grenze zu Ende.