Legende: Zurück im Sattel und auf dem Quervelo Der genesene Wout van Aert geht wieder in den Angriffsmodus. imago images/Bcs

Nach 4 Monaten Pause kehrt Van Aert in einem Quer-Rennen zurück

Wout van Aert bestreitet seinen ersten Wettkampf nach seinem schweren Sturz bei der Vuelta vor knapp 4 Monaten. Der 30-Jährige vom Team Visma-Lease a Bike geht laut des belgischen TV-Senders Sporza am Freitag beim Cyclocross-Rennen in seiner belgischen Heimat in Loenhout an den Start und trifft dort auf Mathieu van der Poel (NED). Anfang der Woche hatte Van Aert sein Comeback krankheitsbedingt noch verschoben. Im September war der Olympia-Bronzegewinner 2024 im Zeitfahren bei der Spanien-Rundfahrt zum zweiten Mal in diesem Jahr schwer gestürzt. Dabei verletzte sich der Allrounder am Knie und verpasste die Strassen-WM in Zürich.

Hervé lebt nicht mehr

Der frühere französische Profi Pascal Hervé ist in der Nacht auf Mittwoch im Alter von 60 Jahren verstorben. Das teilte der Verband französischer Radfahrer UNCP mit. Zur Todesursache wurden keine Angaben gemacht. Hervé, der in den Doping-Skandal um das Festina-Team bei der Tour de France 1998 verwickelt war, machte heuer öffentlich, infolge eines Tumors im Magen operiert worden zu sein. Beim Giro d'Italia 1996 hatte er kurzzeitig das Rosa Trikot getragen.