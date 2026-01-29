Legende: Bejubelt seinen zweiten Profisieg Yannis Voisard. Getty Images/Dario Belingheri

Voisard in Saudi-Arabien erfolgreich

Yannis Voisard hat in Saudi-Arabien für den ersten Schweizer Sieg bei den Männern in der noch frischen Radsaison gesorgt. Der 27-jährige Romand vom Schweizer Team Tudor gewann die 3. Etappe der AlUla Tour, einer Rundfahrt der zweithöchsten Kategorie. Voisard setzte sich bei der Bergankunft hinauf zum Bir Jaydah Mountain Wirkah nach 142 km vor dem Portugiesen Afonso Eulalio und dem Kolumbianer Sergio Higuita durch, die zeitgleich gewertet wurden. Sein Landsmann Jan Christen war die Schlusssteigung zu offensiv angegangen und musste sich mit sechs Sekunden Rückstand auf den Sieger mit Rang 9 begnügen. Mit seinem zweiten Profisieg nach der Premiere 2023 an der Ungarn-Rundfahrt übernahm Voisard zugleich das grüne Trikot des Gesamtführenden der fünftägigen Rundfahrt.