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Paracycling-EM in Italien Wieder je Gold: Recher und van Till doppeln nach

Das Schweizer Medaillenkonto wächst fleissig: Fabian Recher und Celine van Till haben an der Paracycling-EM in Italien auch das Strassenrennen dominiert.

13.06.2026, 16:22

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Person in einem Handbike-Wettbewerb mit Helm und Brille.
Legende: Fabian Recher war erneut unschlagbar Auf Zeitfahr-Gold folgte in Italien der Titel im Strassenrennen. KEYSTONE/Ennio Leanza (Archiv)

Am 2. von 3 Wettkampftagen ist die Ausbeute der Schweizer Delegation auf stolze 9 Medaillen angewachsen. Nachdem zum Auftakt im Zeitfahren 6 Podestplätze resultiert hatten, hielt die Erfolgssträhne an.

Einerseits verbuchte Handbiker Fabian Recher in Maniago/Montereale Valcellina sein 2. Gold innert 24 Stunden. Der Handbiker war in der Kategorie MH4 nach 9 Runden über total 60 km mit 9 Sekunden Reserve auch im Strassenrennen der Schnellste.

Andererseits gewann Celine van Till auf dem Dreirad das WT2-Rennen. Die Entscheidung zu ihren Gunsten nach 26,4 km wurde zur Zitterpartie. Die Genferin rettete eine Sekunde Vorsprung ins Ziel. Im MH1 holte Benjamin Früh wie am Vortag Bronze.

Weitere Chancen winken

Später am Samstag könnten weitere Medaillen folgen: Zeitfahr-Europameisterin Sandra Fuhrer hegt erneut Ambitionen. Im gleichen Handbike-Rennen nimmt Sandra Stöckli in ihrem 2. Titelkampf-Rennen nach der Rückkehr Anlauf. Ebenso startet im MH3 das Trio Fabian Kieliger, André Martins und Micha Wäfler.

SRF zwei, Sportflash 08.06.2026 20:00 Uhr ; 

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