Tadej Pogacar gewinnt erstmals den Frühjahrsklassiker Mailand-Sanremo.

Der Slowene setzt sich bei der 117. Ausgabe im Sprint gegen Tom Pidcock (GBR) durch.

Im Frauen-Rennen sprintet Noemi Rüegg als 2. aufs Podest.

Es war ein hochkarätiges Trio, das sich 24 km vor dem Ziel vom Feld verabschiedete und den Sieg fortan untereinander ausmachen sollte. Nur Weltmeister Tadej Pogacar, der zweifache Mailand-Sanremo-Sieger Mathieu van der Poel und Tom Pidcock kamen in der Schlussphase der 117. Ausgabe des Frühjahrsklassiker noch als Sieger in Frage.

Am Poggio di Sanremo, dem letzten Aufstieg vor dem Ziel, schüttelte Pogacar seinen mutmasslich ärgsten Konkurrenten van der Poel (NED) ab, doch Pidcock blieb hartnäckig an seinem Hinterrad. Diese Position behielt der Brite bis auf die Zielgerade, was im Sprint eigentlich von Vorteil wäre. Doch Pogacar hatte nach dem fast 300 km langen Rennen die besseren Beine und setzte sich von der Spitze aus eine halbe Radlänge vor Pidcock durch.

Nur Paris-Roubaix fehlt noch

Damit hat Pogacar eine weitere Lücke in seinem eindrücklichen Palmarès geschlossen. Nachdem er den Sieg beim Frühjahrsklassiker schon mehrmals knapp verpasst hatte, kann er nun ein viertes Monument sein eigen nennen. Nach Siegen bei der Flandern-Rundfahrt, Lüttich-Bastogne-Lüttich und der Lombardei-Rundfahrt fehlt dem Slowenen damit nur noch ein Triumph bei Paris-Roubaix.

Dabei hatte Pogacar 32 km vor dem Ziel noch einen Rückschlag verkraften müssen. Der 27-Jährige kam in einer Abfahrt zu Fall und war fortan mit zerschlissenen Hosen und Schürfwunden am Bein unterwegs. Im Sturz waren mit dem Belgier Wout van Aert und Sprintspezialist Biniam Girmay aus Eritrea noch zwei weitere Hochkaräter verwickelt.

Pogacar stellte den Anschluss an das Feld aber rasch wieder her und ging kurz darauf in den Angrifssmodus über. Van Aert überstand den Sturz ebenfalls unbeschadet. Der Sieger von 2020 klassierte sich vier Sekunden hinter Pogacar auf dem 3. Platz. Van der Poel wurde von den erstem Verfolgern geschluckt und musste sich mit dem 8. Platz zufriedengeben.

Rad