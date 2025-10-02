Wie schon an der WM in Ruanda gewinnt die Schweiz im Mixed-Team-Zeitfahren an der EM in Frankreich die Bronzemedaille.

Die Schweiz musste sich in Étoile-sur-Rhône (Frankreich) im Mixed-Team-Zeitfahren der EM mit Bronze begnügen. Die vor dem Rennen favorisierten Jan Christen, Stefan Küng, Mauro Schmid, Jasmin Liechti, Marlen Reusser und Noemi Rüegg büssten 40 Sekunden auf Frankreich ein, den neuen Europameister. Silber ging an Italien.

Bereits nach der ersten Hälfte mit den drei Männern war die Schweiz auf dem 3. Rang gelegen, zu dem Zeitpunkt 42 Sekunden hinter Italien.

Diesmal beklagte Küng einen Defekt, aber für die ersten beiden Plätze hätte es im Gegensatz zur WM so oder so nicht gereicht. An der WM hatte Reusser während des Rennens das Rad wechseln müssen.

Legende: Fahren auf den 3. Platz Das Schweizer Mixed-Team im Zeitfahren. IMAGO / frontalvision.com

Erinnerungen an Kigali

Das Podest war jedoch nie in Gefahr, das viertplatzierte Deutschland lag im Ziel bereits 45 Sekunden zurück. Damit verlief die EM bisher genau wie die WM in Kigali (Ruanda). Marlen Reusser gewann Gold im Einzel-Zeitfahren, das Team danach Bronze.