Nach der WM ist vor der EM: Am Mittwoch beginnen die Rad-Europameisterschaften in Frankreich mit den Zeitfahren.

Legende: Doppelt sie an der EM nach? Marlen Reusser, hier beim WM-Zeitfahren in Kigali. IMAGO / frontalvision.com

Kaum ist die WM in Ruanda zu Ende, steht für die Rad-Cracks das nächste Highlight auf dem Programm. Am Mittwoch wird die Medaillenjagd an den Europameisterschaften in Südfrankreich eröffnet.

Am Mittwoch fallen in der Region Drôme-Ardèche rund um Valence in den Zeitfahren die ersten Entscheidungen. Marlen Reusser tritt bei den Frauen (ab 14:20 Uhr) als Weltmeisterin an, Stefan Bissegger und Stefan Küng gehören bei den Männern (15:45 Uhr) zu den Herausforderern von Remco Evenepoel und Filippo Ganna.

Das flachere Streckenprofil dürfte den Schweizern entgegenkommen. Bissegger holte sich den EM-Titel 2022, Küng hatte in den beiden Jahren zuvor triumphiert (2020 und 2021).

Revanche für das Mixed-Teamzeitfahren?

Am Donnerstag steht die Schweiz beim Mixed Relay auch in der Elite-Kategorie am Start. Dabei sinnen Reusser, Jasmin Liechti, Noemi Rüegg, Küng, Jan Christen und Mauro Schmid auf Revanche – in Kigali kostete ein Malheur bei Reusser wohl die anvisierte Goldmedaille.