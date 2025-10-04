 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Rad-EM in Frankreich Vollering holt Gold im Strassenrennen

Demi Vollering wird in Frankreich Europameisterin im Strassenrennen. Elise Chabbey belegt Platz 4.

04.10.2025, 17:16

Teilen
Radfahrer bei einem Rennen, umgeben von Zuschauern auf einer Strasse.
Legende: Allein auf weiter Flur Demi Vollering. IMAGO / Photo News

Demi Vollering darf sich erstmals die EM-Goldmedaille im Strassenrennen umhängen lassen. Die niederländische Rundfahrt-Spezialistin fuhr auf dem 116,1 km langen Kurs zwischen Privas und Guilherand-Granges (FRA) solo über die Ziellinie.

Vollering hatte sich rund 37 km vor dem Ziel von ihren restlichen Konkurrentinnen verabschiedet. Ihre Fluchtkolleginnen Katarzyna Niewiadoma ( POL) und Anna Van der Breggen (NED) belegten mit 1:18 Minuten Rückstand die Ränge 2 und 3.

Elise Chabbey verpasste das Podest wie schon an der WM in Ruanda knapp. Die Genferin sprintete knapp zwei Minuten nach Vollering auf den 4. Platz. Zeitfahr-Europameisterin Marlen Reusser sowie ihre Teamkolleginnen Petra Stiasny und Elena Hartmann hatten krankheitsbedingt, respektive aus familiären Gründen auf einen Start verzichten müssen.

Huber bester Junior

Im Strassenrennen der U23-Männer schaffte es Jan Huber als bester Schweizer auf Platz 11. Er verlor dabei etwas über eine Minute auf die Siegerzeit des Belgiers Jarno Widar.

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)