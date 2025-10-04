Legende: Allein auf weiter Flur Demi Vollering. IMAGO / Photo News

Demi Vollering darf sich erstmals die EM-Goldmedaille im Strassenrennen umhängen lassen. Die niederländische Rundfahrt-Spezialistin fuhr auf dem 116,1 km langen Kurs zwischen Privas und Guilherand-Granges (FRA) solo über die Ziellinie.

Vollering hatte sich rund 37 km vor dem Ziel von ihren restlichen Konkurrentinnen verabschiedet. Ihre Fluchtkolleginnen Katarzyna Niewiadoma ( POL) und Anna Van der Breggen (NED) belegten mit 1:18 Minuten Rückstand die Ränge 2 und 3.

Elise Chabbey verpasste das Podest wie schon an der WM in Ruanda knapp. Die Genferin sprintete knapp zwei Minuten nach Vollering auf den 4. Platz. Zeitfahr-Europameisterin Marlen Reusser sowie ihre Teamkolleginnen Petra Stiasny und Elena Hartmann hatten krankheitsbedingt, respektive aus familiären Gründen auf einen Start verzichten müssen.

Huber bester Junior

Im Strassenrennen der U23-Männer schaffte es Jan Huber als bester Schweizer auf Platz 11. Er verlor dabei etwas über eine Minute auf die Siegerzeit des Belgiers Jarno Widar.