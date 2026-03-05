Nach Sondrio in Italien, Bad Ragaz und Villars-sur-Ollon sind mit Locarno und Aarburg die letzten Etappenorte der Tour de Suisse 2026 bekannt. Stefan Küng, Noemi Rüegg und Demi Vollering bestätigen ihre Teilnahme.

Weitere Etappenorte für Tour de Suisse sind bekannt

Legende: Wissen, wo es langgeht Die Fahrer der Tour de Suisse. KEYSTONE/Gian Ehrenzeller

Wie die Veranstalter am Donnerstag mitteilten, sind Locarno und Aarburg Start- und Zielort der 2. respektive 4. Etappe. Wie beim Auftakt in Sondrio sowie in Bad Ragaz und Villars-sur-Ollon werden die Fahrer Rundkurse absolvieren, Aarburg ist Schauplatz eines Einzelzeitfahrens.

Drei weitere namhafte Akteure haben ihre Teilnahmen bestätigt. Stefan Küng peilt an seiner Heimrundfahrt sein Comeback nach dem am letzten Samstag erlittenen Oberschenkelbruch an, ist dafür allerdings auf einen guten Heilungsverlauf angewiesen.

Rüegg mit dabei

Bei den Frauen wird es auch Noemi Rüegg mit der niederländischen Weltnummer 1 Demi Vollering aufnehmen, der Tour-de-Suisse-Siegerin von 2024. Bereits zuvor bekannt waren die Teilnahmen von Tadej Pogacar und Marlen Reusser.

Die Tour de Suisse 2026 findet vom 17. bis 21. Juni statt. Erstmals in der Geschichte finden die Frauen- und Männerrennen am selben Tag und auf der gleichen Strecke statt.