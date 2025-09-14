Bei der Tour de France war Jonas Vingegaard gegen Dominator Tadej Pogacar noch chancenlos. An der Vuelta hat er die Konkurrenz im Griff.

Bevor die Jubiläumsausgabe der Spanien-Rundfahrt am Sonntag wegen wiederholter pro-palästinensischer Proteste ein unrühmliches Ende nahm, hatte Jonas Vingegaard die letzte schwere Prüfung auf dem Weg zum ersehnten Triumph bei der Vuelta tags zuvor mit Bravour bestanden.

Im roten Trikot des Gesamtführenden zeigte der dänische Radsport-Star in der 20. und vorletzten Etappe vor imposanter Kulisse einen Auftritt im Stile eines Champions. Auf den steilen Rampen hinauf zum 2251 Meter hohen Bola del Mondo hängte Vingegaard seine Widersacher noch einmal ab und sicherte sich seinen dritten Tagessieg bei dieser Vuelta.

«Es ist eines der grössten Rennen der Welt, ich habe immer davon geträumt, es zu gewinnen. Dass ich es geschafft und gewonnen habe, ist für mich ein wahr gewordener Traum», sagte Vingegaard schon vor der letzten Etappe zum Ende der drei Wochen, die neben grossem Sport auch immer wieder von pro-palästinensischen Demonstrationen geprägt wurden.

Vingegaard habe sich während der letzten rund drei Wochen weitgehend «sicher gefühlt», hatte der 28-Jährige am Samstag gesagt. Am Sonntag ergänzte er: «Es ist schade, dass uns ein solcher Moment der Ewigkeit genommen wurde. Ich hatte mich darauf gefreut, diesen Gesamtsieg mit meinem Team und den Fans zu feiern. Jeder hat das Recht zu protestieren, aber nicht auf eine Weise, die unser Rennen beeinflusst oder gefährdet.»

Vingegaard schwärmt: «Unglaublich»

Er wusste aber auch die sportliche Komponente einzuordnen. «Von all dem, was ich die vergangenen Jahre durchmachen musste, so zurückzukommen, ist sehr schön», sagte Vingegaard, der Gewinner der Tour de France 2022 und 2023, der sich in diesem und im letzten Jahr in Frankreich Dominator Tadej Pogacar geschlagen geben musste. Bei der Vuelta fehlte Pogacar – und Vingegaard nutzte dies gekonnt aus.

Der Captain des Teams Visma-Lease a Bike hat harte Jahre hinter sich und musste sich nach schweren Stürzen immer wieder zurückkämpfen. Am heftigsten erwischte es Vingegaard im Frühjahr 2024 im Baskenland, als er sich neben einem Schlüsselbeinbruch sowie mehreren Rippenbrüchen eine Lungenquetschung und einen Pneumothorax zuzog.

Vuelta