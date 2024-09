Am 21. September geht's los: Hier finden Sie die wichtigsten Infos zur ersten inklusiven Rad-Strassen-WM in Zürich.

Legende: Am Sechseläutenplatz enden alle Rennen Die Veranstalter und Vertreter aus Politik, Tourismus und Sport posieren an einem Medienanlass. Keystone/Ennio Leanza

Das ist die Rad-WM

Seit 1921 werden die Strassen-Weltmeisterschaften mit Ausnahme der Jahre des Zweiten Weltkriegs jährlich durchgeführt. Während zu Beginn Amateure am Start standen, organisierte der Rad-Weltsportverband UCI 1927 die erste WM für Profis auf dem Nürburgring.

Das ist der Gastgeber

Zürich wird zum vierten Mal nach 1923, 1929 und 1946 Gastgeber der Titelkämpfe sein. Zum ersten Mal in der langen Geschichte der Rad-Strassen-WM werden die Para-Cycling-Bewerbe integraler Bestandteil der Titelkämpfe sein. Die WM beginnt am Samstag, 21. September, und endet 9 Tage später.

Legende: 78 Jahre später 1946 war Zürich letztmals Gastgeber der Rad-WM. Keystone/PHOTOPRESS-ARCHIV/Str

Das steht auf dem Programm

Es werden bei den Männern und Frauen sowohl bei der Elite als auch bei den Junioren und Juniorinnen Zeitfahren und Strassenrennen ausgetragen. Bei den Männern gibt es zudem noch die U23-Rennen, während die U23 bei den Frauen gemeinsam mit der Elite fahren, aber gesondert gewertet werden. Daneben gibt es eine Mixed-Staffel.

So funktionieren die Para-Cycling-Bewerbe

Auch in den Para-Cycling-Bewerben gibt es jeweils sowohl ein Zeitfahren als auch ein Strassenrennen. Bei den Handbikern gibt es zudem eine Mixed-Teamstaffel. Die Athletinnen und Athleten treten in den Kategorien B (Tandem), C (Cycling), H (Handcycle) und T (Tricycle) an. Die Einteilung erfolgt aufgrund der Einschränkungen, wobei eine tiefere Nummer (z.B. C1) eine stärkere Einschränkung bedeutet. Insgesamt werden 66 Medaillensätze in den 9 Tagen vergeben.

Hier wird gefahren

Gestartet werden die Rennen beispielsweise in Uster, Gossau ZH, Winterthur oder Zürich-Oerlikon. Das Ziel ist indes für alle Veranstaltungen dasselbe: Der Sechseläutenplatz im Herzen des Zürcher Seebeckens.

So viele Athleten stehen am Start

International werden gemäss Veranstalter rund 1000 Fahrerinnen und Fahrer aus etwa 75 Nationen erwartet. An den Para-Cycling-Strassen-Weltmeisterschaften kämpfen etwa 300 Athletinnen und Athleten aus knapp 50 Ländern auf ihren Tandems, Handbikes, Tricycles oder Rennrädern um WM-Titel.

So sendet SRF

SRF überträgt sämtliche Eliterennen der Frauen und Männer sowie das Mixed Handbike Team Relay Rennen im Para-Cycling am Eröffnungstag live im TV sowie als Livestream auf srf.ch/sport und in der SRF Sport App. Im TV und Web-Livestream können zudem die U23-Rennen der Männer verfolgt werden. Über diese und alle weiteren Entscheidungen berichtet SRF in der Magazinsendung «WM-Veloclub» (täglich um ca. 18:00 Uhr auf SRF zwei, ausser sonntags). Mehr zum Programm gibt es hier.