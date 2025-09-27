Anja Grossmann hat an der Rad-WM in Ruanda für die vierte Schweizer Medaille gesorgt. Die 16-jährige Luzernerin hielt sich im Rennen der Juniorinnen durchwegs an der Spitze auf und belohnte sich nach 74 km im Schlusssprint einer Vierergruppe mit Bronze. Gold ging an die Spanierin Paula Ostiz Taco, Silber an die Italienerin Chantal Pegolo.
Grossmann, die in 3 Wochen 17 Jahre alt wird, hat ihr grosses Talent damit einmal mehr unter Beweis gestellt. Auf der Strasse ist es für sie der erste Medaillengewinn. Die Zentralschweizerin ist vornehmlich im Radquer und im Mountainbike aktiv, in beiden Disziplinen ist sie Europameisterin.
An der Mountainbike-WM im Wallis hatte Grossmann vor zwei Wochen Silber im Cross-Country-Rennen der Juniorinnen gewonnen. Zudem war sie Teil der Schweizer Mixed-Staffel, die Bronze gewann. In Ruanda hat sie nun eindrücklich gezeigt, dass mit ihr auch auf der Strasse zu rechnen ist.