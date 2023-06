Marlen Reusser hat 3 intensive Trainingswochen in den französischen Alpen hinter sich. Für ihr grosses Ziel, die Landes-Rundfahrt in der Heimat, bewegte sich die Berner Radfahrerin auf schmalem Grat.

Marlen Reusser erlebt ihre beste Saison der Karriere. Nach resultatmässig «kleinen Tauchern» im Vorjahr ist die Silbergewinnerin im olympischen Zeitfahren 2021 in Tokio heuer voll in Fahrt. «Ich bin bislang höchst erfreut. Ich hatte mega-coole Ergebnisse», resümiert sie.

Ihre bislang wertvollsten Errungenschaften 2023 sind:

Nun steht mit der Tour de Suisse der Frauen das nächste Highlight unmittelbar bevor. Nach dem kurzfristigen Ausfall für die letztjährige Austragung infolge einer Erkrankung brennt die 31-Jährige geradezu auf ihren Heimauftritt.

3. Auflage der Frauen-Tour in der Schweiz Box aufklappen Box zuklappen 1. Etappe am Samstag: Weinfelden – Weinfelden , 56 km (Rundkurs wird dreimal befahren)

am Samstag: , 56 km (Rundkurs wird dreimal befahren) 2. Etappe am Sonntag: St. Gallen – Abtwil , Einzelzeitfahren über 25,7 km

am Sonntag: , Einzelzeitfahren über 25,7 km 3. Etappe am Montag: St. Gallen – Ebnat-Kappel , 124,1 km

am Montag: , 124,1 km 4. Etappe am Dienstag: Ebnat-Kappel – Ebnat-Kappel, 100,8 km SRF überträgt alle 4 Teilstücke der Tour de Suisse der Frauen live.

«Ich würde am liebsten das Gesamtklassement gewinnen, selbstverständlich auch das Einzelzeitfahren», sprudelt es nur so aus der Bernerin heraus. Als Mitglied der niederländischen Formation SD Worx ist Reusser breit und erstklassig aufgestellt – mit Demi Vollering kommt eine weitere Topfavoritin aus den eigenen Reihen. «Ich gebe alles für mein ganz grosses Ziel, wenn ich es auch nicht in der eigenen Hand habe. Aber ich habe mir nichts vorzuwerfen und war wirklich kräftig am arbeiten.»

00:31 Video Reusser: «Ich arbeite kräftig für das Ziel» Aus Sport-Clip vom 15.06.2023. Bild: Keystone/Jean-Christophe Bott abspielen. Laufzeit 31 Sekunden.

Immer voll das Limit ausreizen

Während 3 Wochen rackerte sich die 2-fache Europameisterin in der Prüfung gegen die Uhr in einem Höhentrainingslager in den französischen Alpen ab. Dabei bewegte sie sich stets auf einer Gratwanderung beziehungsweise am Limit. Denn eine solche intensive Methode berge Risiken für den Körper. «Es handelt sich um eine zusätzliche Belastung. Die Kunst dabei ist, das Limit genau zu treffen. Denn es kann schnell kippen», so Reusser.

01:42 Video Reusser über den Effekt und Sinn des Höhentrainings Aus Sport-Clip vom 15.06.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 42 Sekunden.

Grundsätzlich aber reagiere sie sehr gut auf den Effekt von Höhentrainingslager, mittels dem die roten Blutkörperchen vermehrt und Anpassungen in den Muskeln erzielt werden sollen.

Überhaupt ist die Frage nach der richtigen Dosis bei der Belastung eine, die Reusser permanent umtreibt. «Vor allem ist es eine Krux. Aber es ist auch sehr spannend zu erfahren, welche Signale der Körper aussendet.»