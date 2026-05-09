Die Zürcherin gewinnt die 7. und letzte Etappe der Vuelta Femenina mit der Bergankunft am berüchtigten Alto de l'Angliru solo.

Legende: Grosser Moment Petra Stiasny gewinnt die Frauen-Premiere am Angliru. Getty Images/Szymon Gruchalski

Petra Stiasny (Human Powered Health) hat zum Abschluss der Vuelta Femenina einen gleichermassen grossen wie überraschenden Sieg gefeiert. Die 24-jährige Zürcherin gewann die 7. Etappe mit der Bergankunft am Alto de l'Angliru solo.

Stiasny distanzierte Paula Blasi, von der sie sich im Schlussaufstieg rund 2 km vor dem Ziel entscheidend absetzen konnte, um 23 Sekunden. Für Stiasny ist es der erste Sieg auf der World Tour und der grösste Erfolg ihrer bisherigen Karriere.

Blasi schnappt Van der Breggen Gesamtsieg weg

Während sich die Schweizerin über den Tagessieg freuen durfte, bejubelte die Spanierin Blasi den Gesamtsieg. Bei der 12. Austragung der Vuelta Femenina ist sie die erste einheimische Siegerin. Leidtragende war die Niederländerin Anna van der Breggen, die als Trägerin des roten Trikots in den Schlussakt gegangen war, das Ziel aber mit knapp einer Minute Rückstand nur als Fünfte erreichte. Sie hatte am Ende um 24 Sekunden das Nachsehen.

Die Vuelta hatte mit dem Sieg von Noemi Rüegg bereits mit einem Schweizer Erfolg begonnen.