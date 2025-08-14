Die Tour de Romandie figurierte eigentlich nicht in Noemi Rüeggs Rennplan. Trotz nicht optimaler Vorbereitung hat sie sich einiges vorgenommen.

Eigentlich war für Noemi Rüegg nach der anstrengenden Tour de France Erholung angesagt. Wenige Tage vor dem Start erfuhr die Schweizerin, dass sie an der Tour de Romandie aufgrund von personellen Engpässen in ihrem Team EF Education-Oatly einspringen soll.

Tour de Romandie Féminin live bei SRF Box aufklappen Box zuklappen Die 4. Ausgabe der Tour de Romandie Féminin können Sie auf SRF zwei und in der Sport App wie folgt live mitverfolgen: Freitag, 13:00 Uhr: 1. Etappe

Samstag, 13:00 Uhr: 2. Etappe

Sonntag, 12:00 Uhr: 3. Etappe Es kommentieren Steven Krucker und Expertin Michelle Andres.

«Jetzt bin ich hier – vielleicht nicht mit der perfekten Vorbereitung, aber mit sehr viel Freude und Gelassenheit», sagt sie. An der Tour de France stellte sich die 24-Jährige voll in den Dienst von Leaderin Cédrine Kerbaol. Nun hat sie die dritte und letzte Etappe der Heim-Rundfahrt in und um Aigle für einen allfälligen Tageserfolg ins Auge gefasst. «Hoffentlich kommt es zu einem Sprint einer kleineren Gruppe, das wäre ideal für mich», so die endschnelle Zürcherin.

Chabbey von Krankheit zurückgeworfen

Nach dem Gewinn des Bergklassements an der Frankreich-Rundfahrt hat sich auch Elise Chabbey (FDJ-Suez) einiges vorgenommen. Allerdings war sie im Vorfeld noch drei Tage krank. «Das ist natürlich nicht ideal. Ich hoffe, dass ich dem Team von Nutzen sein kann.»