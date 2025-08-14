Von Freitag bis Sonntag wird zum vierten Mal die Tour de Romandie der Frauen ausgetragen. Bei SRF sind Sie live dabei.

Legende: Ihre Qualitäten am Berg sind erneut gefragt Elise Chabbey. imago images/Sports Press Photo

Nicht einmal zwei Wochen nach dem Ende der Tour de France steht bei den Frauen in der Romandie die nächste Rundfahrt an. Das Pensum ist allerdings deutlich geringer: Gefahren wird an drei Tagen vorwiegend im Wallis.

Am Freitag geht es mit dem Bergzeitfahren über 4,4 Kilometer von Huémoz nach Villars-sur-Ollon los. Von Conthey hinauf zur Bergstation La Tzoumaz (123 km) sind am Samstag erneut Kletterqualitäten gefragt, ehe am Sonntag in und um Aigle das Finale über die Bühne geht (122 km).

Tour de Romandie Féminin live bei SRF Box aufklappen Box zuklappen Die 4. Ausgabe der Tour de Romandie Féminin können Sie auf SRF zwei und in der Sport App wie folgt live mitverfolgen: Freitag, 13:00 Uhr: 1. Etappe

Samstag, 13:00 Uhr: 2. Etappe

Sonntag, 12:00 Uhr: 3. Etappe Es kommentieren Steven Krucker und Expertin Michelle Andres.

Nimmt Chabbey den Schwung mit?

Marlen Reusser und Demi Vollering müssen nach gesundheitlichen Problemen verzichten. Die Schweizer Hoffnungen ruhen auf Elise Chabbey. Die Genferin machte sich an der Tour de France zur Bergkönigin. 8 weitere Schweizerinnen, 5 davon im einheimischen Team Nexetis, gehen an den Start.

Zu den Anwärterinnen auf den Gesamtsieg im dezimierten Kreis der Favoritinnen gehören die Polin Katarzyna Niewiadoma (Zweite 2023), die Neuseeländerin Niamh Fisher-Black oder die Australierin Sarah Gigante, die zuletzt am Giro d'Italia Dritte wurde.