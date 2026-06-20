Die erst 14-jährige Italienerin Adele Cobelli ist bei einer Trainingsfahrt tragisch ums Leben gekommen.

Legende: Sie lebte und übte ihren geliebten Sport im Trentino aus Adele Cobelli ansa

Italiens Radsport trauert um Adele Cobelli. Die 14-jährige Mountainbikerin, die für den Klub Bike Movement fuhr, wurde während einer Trainingsfahrt in Pressano nördlich von Trient bei einem Verkehrunfall mit einem Auto tödlich verletzt. Sie galt als hoffnungsvolles Nachwuchstalent.

«Der Tod von Adele erfüllt uns mit Bestürzung und tiefer Trauer», sagte Cordiano Dagnoni, Präsident des italienischen Radsportverbandes Federciclismo. Zugleich forderte er von den Behörden «konkrete Massnahmen» gegen «dieses Blutbad auf unseren Strassen».

Schweigeminute angeordnet

Die Trentiner Sektion von Federciclismo erinnerte an andere tödliche Unfälle in der jüngsten Vergangenheit. «Wir haben erst gerade zwei Tragödien hinter uns, den Tod von Matteo Lorenzi im Jahr 2024 und jenen von Sara Piffer Anfang 2025», sagte Präsident Renato Berger. «Nun ein weiterer schwerer Schlag, ein weiteres Leben, das vorzeitig beendet wurde.»

Um Cobelli zu gedenken, wird am Sonntag vor allen Radrennen in Italien eine Schweigeminute eingelegt.