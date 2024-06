Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Nach einer turbulenten Zeit ist Sina Frei zurück im Mountainbike-Zirkus. «Es war eine richtige Achterbahn-Fahrt», beschreibt es die Zürcherin selber.

Anfang Mai hatte sie sich einen Bruch im Mittelhandknochen zugezogen. Erst wollte sie in Nove Mesto trotzdem an den Start gehen, doch das klappte dann nicht. «Die Schmerzen waren noch zu gross», so Frei.

Frei hofft für Neff mit

Als sie später ihr Training auf der Strasse wieder aufnahm, wurde die 26-Jährige auch noch krank. «Es war ein Auf und Ab.» Nun geht sie im Val di Sole «mega glücklick» wieder an den Start.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Die Mountainbike-Rennen im Val di Sole zeigen wir wie folgt live bei SRF: Freitag, 17:00 Uhr auf SRF zwei: Short Track (Frauen & Männer)

Sonntag, 11:10 Uhr im Stream: Cross Country Frauen

Sonntag, 13:55 Uhr im Stream: Cross Country Männer

Für die anstehenden Olympischen Spiele ist Frei aktuell Ersatzfahrerin. Selektioniert wurden Alessandra Keller und Jolanda Neff, Letztere ist aber angeschlagen und hat kürzlich in den Raum gestellt, Paris womöglich sausen lassen zu müssen. «Für mich persönlich ist das kein Thema mehr», stellt Frei klar. «Ich hoffe, dass sie eine Lösung findet. Sie ist fair qualifiziert.»