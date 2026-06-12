An den kontinentalen Titelkämpfen im Paracycling haben in den Zeitfahr-Rennen für die Schweiz gleich 4 Gold- und 1 Bronzemedaille herausgeschaut.

Legende: Teil des Schweizer Europameister-Trios Sandra Fuhrer (hier beim Weltcup im Mai in Pescara). IMAGO / SW Pix

Die Europameisterschaften im Paracycling in den italienischen Gemeinden Maniago und Montereale Valcellina liefen aus Schweizer Sicht äusserst erfolgreich an. Im Zeitfahren über 18,6 km holten die Handbike-Cracks Fabian Recher, Micha Wäfler und Sandra Fuhrer je den EM-Titel. Recher und Fuhrer taten dies mit deutlichem Vorsprung von einer Minute und mehr. Wäfler setzte sich knapp mit gut drei Sekunden Reserve durch.

In Fuhrers Kategorie WH4 reichte es Sandra Stöckli, die nach 2-jähriger Leidenszeit zurück auf der Grossanlass-Bühne ist, im Feld mit 6 Starterinnen zu Platz 5.

Auch van Till reicht's souverän zum nächsten Titel

Ebenfalls Gold räumte die erfolgsverwöhnte Genferin Celine van Till auf dem Dreirad im WT2 ab. Die amtierende Weltmeisterin wurde ihrer Favoritinnenrolle auf den 2 Runden vollauf gerecht und fuhr mit einem Polster von 1:03 Minuten über die Ziellinie.

Benjamin Früh rundete das glänzende Schweizer Ergebnis mit dem Gewinn von Bronze ab. Die gleiche Medaille hatte der 34-jährige Handbiker schon 2018 erobert, als Maniago Schauplatz der Strassen-WM 2018 gewesen war.

Die Titelkämpfe mit einer 17-köpfigen Schweizer Delegation dauern noch bis am Sonntag. Es folgen die Entscheidungen im Strassenrennen.