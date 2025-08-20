Swiss Equestrian hat entschieden, Pius Schwizer mit sofortiger Wirkung vom Schweizer Elitekader zu suspendieren.

Legende: Gehört zumindest vorübergehend nicht mehr dem Elitekader an Pius Schwizer. Freshfocus/Claudio Thoma

Das gerichtliche Verfahren wegen finanzieller Unstimmigkeiten hat für Pius Schwizer nun auch erste sportliche Folgen. Der Olympia-Bronzemedaillengewinner von 2008 wurde von Swiss Equestrian mit sofortiger Wirkung vom Schweizer Elitekader Springen suspendiert.

Suspendierung auf unbestimmte Zeit

In seiner Mitteilung schreibt Swiss Equestrian dazu: «Gemäss der von Pius Schwizer und von Swiss Equestrian unterzeichneten Kadervereinbarung, den geltenden Reglementen sowie den von Swiss Equestrian vertretenen Werten, ist die aktuelle Situation von Pius Schwizer nicht mehr mit den Anforderungen vereinbar, um die Schweiz auf höchstem Niveau als Mitglied des Schweizer Elitekaders Springen zu vertreten.»

Die Suspendierung gelte auf unbestimmte Zeit und werde in Abhängigkeit von der Entwicklung der Situation von Schwizer regelmässig überprüft.

Der Verband stellt zudem klar, dass die Suspendierung aus dem Elitekader kein Verbot der Teilnahme Schwizers an nationalen und internationalen Turnieren bedeute.