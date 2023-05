Ruder-EM in Slowenien

Das neu formierte Duo Roman Röösli/Andrin Gulich holt EM-Gold im Zweier ohne Steuermann.

Im Skiff der Frauen sichert sich die erst 19-jährige Aurelia-Maxima Janzen Silber.

Andrin Struzina holt erneut Bronze im Leichtgewichts-Einer.

Auch am zweiten Finaltag der Ruder-EM im slowenischen Bled ist die Schweizer Nationalhymne ertönt: Nachdem am Vortag Raphaël Ahumada/Jan Schäuble im Leichtgewichts-Doppelzweier den EM-Titel gewonnen hatten, doppelte das Duo Roman Röösli/Andrin Gulich nach.

Die Schweizer holten gleich an ihrem ersten gemeinsamen Grossanlass zum Triumph aus und sicherten sich im Zweier ohne Steuermann die Goldmedaille. Nach schlechtem Start ins Rennen drehte das Duo auf und setzte sich in einer enorm spannenden Schlussphase durch. Röösli und Gulich, die erst seit dieser Saison zusammenspannen, zogen auf den letzten Metern am britischen Boot vorbei und setzten sich im Fotofinish mit einer Zehntelsekunde Vorsprung durch.

Für den 29-jährigen Röösli aus Luzern ist es nach Podestplätzen der erste Sieg an einem Grossanlass. Für seinen 24-jährigen Kollegen aus Zürich ist es die erste Medaille überhaupt. Vor diesen zwei Titeln in Bled hatte es seit 2018 keinen Schweizer EM-Sieg mehr gegeben.

03:44 Video Janzen sichert sich souverän Silber Aus Sport-Clip vom 28.05.2023. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 44 Sekunden.

Erst 19-jährig zu Silber

Im Fraueneiner sorgte Aurelia-Maxima Janzen für eine äusserst positive Überraschung. Die erst 19-Jährige trat bei ihren ersten Titelkämpfen bei den Aktiven gleich souverän und stark auf und ruderte so zur Silbermedaille. Nur an die niederländische Dominatorin Karolien Florijn kam Janzen nicht heran. Nach dem Rücktritt von Jeannine Gmelin ist die Schweiz auf der Skifferinnen-Position also weiterhin vorne dabei.

Struzina wieder mit Bronze

Auch im Leichtgewichts-Einer gab es eine Medaille für die Schweiz: Andri Struzina gewann wie schon im Vorjahr die Bronzemedaille. Der 26-jährige Zuger zeigte ein solides Rennen und wurde hinter den beiden Favoriten Hugo Beurey aus Frankreich sowie Niels Torre aus Italien Dritter.

03:18 Video Struzina rudert zu EM-Bronze Aus Sport-Clip vom 28.05.2023. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 18 Sekunden.

Rol wird Sechste

Im Leichtgewichtseiner bei den Frauen ruderte Eline Rol auf den 6. und letzten Rang, am Ende konnte sie nicht mehr mit den Besten mithalten. Trotzdem ist es das beste Resultat der 23-jährigen Genferin an einer EM. Den Sieg sichert sich die Rumänin Ionela-Livia Cozmiuc.

Auch im Vierer ohne Steuermann resultierte für die Schweiz der 6. Platz. Patrick Brunner, Kai Schätzle, Joel Schürch und Dominic Condrau verpassten beim EM-Erfolg der Briten einen Exploit. Mit vier Medaillen ist die EM für Swiss Rowing aber als äusserst gelungen einzustufen.