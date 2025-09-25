Jonah Plock und Patrick Brunner gewinnen an der Ruder-WM in Schanghai die Bronzemedaille.

In der Kategorie Zweier ohne müssen sie sich nur den Rumänen und den siegreichen Neuseeländern geschlagen geben.

Kurzzeitig liegt sogar Silber für die Schweizer im Bereich des Möglichen.

Hier erfahren Sie, wie die anderen im Einsatz gestanden Schweizer Boote am Donnerstag abgeschnitten haben.

Jonah Plock und Patrick Brunner haben an der Ruder-WM in Schanghai für die erste Schweizer Medaille gesorgt. Das Duo ruderte im Zweier ohne souverän zur Bronzemedaille. Der Abstand auf die viertplatzierten Spanier betrug am Ende der 2000 m über 7 Sekunden.

Nach vorne war es deutlich enger. Der St. Galler und der Luzerner profitierten davon, dass Neuseeland (Oliver Welch/Benjamin Taylor) die eigentlich favorisierten Rumänen (Florin Arteni/Florin Lehaci) völlig aus dem Konzept brachte.

So kämpfte Rumänien nicht mehr um Gold, sondern plötzlich gegen Plock/Brunner um Silber. Wegen eines leichten Steuerfehlers der Schweizer behielten am Ende die Favoriten um knapp eine Sekunde die Oberhand.

Das neuseeländische Duo folgt damit auf die beiden Schweizer Roman Röösli und Andrin Gulich, die den Titel 2023 in Belgrad gewonnen haben. Mittlerweile ist das Duo zurückgetreten.

Erste WM-Medaille

Mit dem Bronzegewinn feiert das neuformierte Duo die erste gemeinsame WM-Medaille. An der EM im Mai hatten die beiden Schweizer beim Sieg des rumänischen Duos einen Podestplatz noch klar verpasst.

Dennoch kommt das WM-Ergebnis der beiden nicht ganz unerwartet. An beiden Weltcup-Station in diesem Jahr, in Varese und auf dem Luzerner Rotsee, waren sie ebenfalls auf den 3. Rang gerudert.