Kai Schätzle und Raphaël Ahumada im Doppelzweier dürfen am Freitag um die Medaillen rudern.

Legende: Souverän unterwegs in Schanghai Schätzle/Ahumada. KEystone/EPA/ALI HAIDER/Archiv

Mit Bronze im Doppelzweier haben Jonah Plock und Patrick Brunner am Donnerstag für das Schweizer Highlight an der Ruder-WM in Schanghai gesorgt. Bereits zuvor standen jedoch schon Schweizer Teams im Einsatz.

Kai Schätzle und Raphaël Ahumada waren dabei erfolgreich. Im Doppelzweier qualifizierte sich das Duo als Dritte seines Halbfinals souverän für den Final. Dieser geht dann am Freitag (8:51 Uhr) über die Bühne. Eine Medaille liegt durchaus im Bereich des Möglichen.

Teams in B-Finals

Der im B-Final engagierte Frauen-Zweier ohne mit Lisa Lötscher und Célia Dupré beendete die WM auf dem 9. Schlussrang. Die genau gleiche Klassierung setzte es für den Frauen-Doppelvierer mit Olivia Roth, Sofia Meakin, Nina Wettstein und Olivia Nacht ab. Auch sie wurden im B-Final Dritte.