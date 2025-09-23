 Zum Inhalt springen

Ruder-WM live bei SRF 1 Frauen- und 2 Männer-Duos hoffen auf Medaillen in Schanghai

An der Ruder-WM in Schanghai gilt der Fokus aus Schweizer Sicht vor allem drei Booten.

23.09.2025, 11:09

Zwei Ruderer in roten Trikots halten eine Trophäe.
Legende: Schweizer Medaillenanwärter Kai Schätzle (links) und Raphaël Ahumada. Keystone/Philipp Schmidli

Insgesamt 9 Boote schickt die Schweiz an der Ruder-WM in Schanghai an den Start. Der Doppelzweier der Frauen mit Fabienne Schweizer und Salome Ulrich sowie der Zweier ohne mit Jonah Plock und Patrick Brunner haben sich für die A-Finals qualifiziert.

Erwartet wird, dass auch Kai Schätzle und Raphaël Ahumada im Männer-Doppelzweier ihren Halbfinal am Mittwoch überstehen werden. Die Gesamtweltcup-Sieger haben noch die Scharte von der EM in Plovdiv auszuwetzen, wo sie nur Platz 6 belegten.

Live-Hinweis und Übersicht Schweizer Boote

Box aufklappen Box zuklappen

Auf SRF zwei und in der Sport App können Sie die Medaillenentscheidungen an der WM in Schanghai von Donnerstag bis Sonntag jeweils am Morgen zwischen 8 und 9:30 Uhr live verfolgen.

Die wichtigsten Programmpunkte aus Schweizer Sicht:

  • Donnerstag, 08:44 Uhr: A-Final Zweier ohne Männer mit Jonah Plock/Patrick Brunner
  • Freitag, 08:37 Uhr: A-Final Doppelzweier Frauen mit Salome Ulrich/Fabienne Schweizer
  • Freitag, 08:51 Uhr: A-Final Doppelzweier Männer mit evtl. Kai Schätzle/Raphaël Ahumada

Maurin Lange im Einer der Männer bestreitet am Mittwoch seinen Viertelfinal. Eine Finalqualifikation dürfte für ihn aber ausser Reichweite sein.

Lisa Lötscher/Célia Dupré (Zweier ohne), Olivia Roth, Sofia Meakin, Nina Wettstein, Olivia Nacht (Doppelvierer) und Olivia Negrinotti (Einer) rudern in B- oder C-Finals.

Die WM wird spät in der Saison ausgetragen, seit dem letzten Weltcup am Luzerner Rotsee sind 3 Monate vergangen. Neu im Programm sind zwei Mixed-Kategorien. Die Schweiz bietet sowohl einen Doppelzweier als auch einen Achter auf (Finals am Sonntag).

