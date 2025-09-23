Insgesamt 9 Boote schickt die Schweiz an der Ruder-WM in Schanghai an den Start. Der Doppelzweier der Frauen mit Fabienne Schweizer und Salome Ulrich sowie der Zweier ohne mit Jonah Plock und Patrick Brunner haben sich für die A-Finals qualifiziert.
Erwartet wird, dass auch Kai Schätzle und Raphaël Ahumada im Männer-Doppelzweier ihren Halbfinal am Mittwoch überstehen werden. Die Gesamtweltcup-Sieger haben noch die Scharte von der EM in Plovdiv auszuwetzen, wo sie nur Platz 6 belegten.
Live-Hinweis und Übersicht Schweizer Boote
Auf SRF zwei und in der Sport App können Sie die Medaillenentscheidungen an der WM in Schanghai von Donnerstag bis Sonntag jeweils am Morgen zwischen 8 und 9:30 Uhr live verfolgen.
Die wichtigsten Programmpunkte aus Schweizer Sicht:
- Donnerstag, 08:44 Uhr: A-Final Zweier ohne Männer mit Jonah Plock/Patrick Brunner
- Freitag, 08:37 Uhr: A-Final Doppelzweier Frauen mit Salome Ulrich/Fabienne Schweizer
- Freitag, 08:51 Uhr: A-Final Doppelzweier Männer mit evtl. Kai Schätzle/Raphaël Ahumada
Maurin Lange im Einer der Männer bestreitet am Mittwoch seinen Viertelfinal. Eine Finalqualifikation dürfte für ihn aber ausser Reichweite sein.
Lisa Lötscher/Célia Dupré (Zweier ohne), Olivia Roth, Sofia Meakin, Nina Wettstein, Olivia Nacht (Doppelvierer) und Olivia Negrinotti (Einer) rudern in B- oder C-Finals.
Die WM wird spät in der Saison ausgetragen, seit dem letzten Weltcup am Luzerner Rotsee sind 3 Monate vergangen. Neu im Programm sind zwei Mixed-Kategorien. Die Schweiz bietet sowohl einen Doppelzweier als auch einen Achter auf (Finals am Sonntag).