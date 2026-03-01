Der Tessiner Pistolenschütze Jason Solari hat im 10-m-Wettkampf an der EM seinen Bronzegewinn vom Vorjahr wiederholt.

Legende: Jason Solari Er war 2024 schon Olympia-Teilnehmer in Paris und ist nun doppelter EM-Bronzegewinner. KEYSTONE/Peter Schneider

Schon am ersten Wettkampftag der Schiesssport-Europameisterschaften im armenischen Jerewan durfte die Schweizer Delegation die erste Medaille bejubeln. Jason Solari reüssierte mit der Luftpistole im 10-m-Wettkampf als Dritter.

Mit dem Total von 219,3 Punkten blieb der Tessiner klar hinter den beiden Erstklassierten, dem unter neutraler Flagge antretenden Anton Aristarkhow (242,2) sowie dem Deutschen Robin Walter (241,4), zurück. Indes wies der Schweizer auch einen Respektabstand auf den viertklassierten Griechen Georgios Gampierakis (198,3) auf.

Es bleiben 4 weitere Wettkampftage

Der 26-jährige Solari kam schon von den letztjährigen Kontinental-Titelkämpfen aus Osijek in Kroatien mit Bronze nach Hause. Nun konnte er diese Leistung bestätigen.

Die erstmalige EM in Armenien dauert noch bis am 5. März.