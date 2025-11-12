Die erst 17-Jährige landet an der Schiess-WM in Kairo einen Coup und wird über 50 m Dreistellung Zweite.

Legende: Holt ihre 2. Silbermedaille Emely Jäggi. zvg (SSV)

Die dritte Schweizer WM-Medaille an der Schiess-WM in Kairo (EGY) ist Tatsache. Im Dreistellungsmatch über 50 m, der Königsdisziplin im Schiessen, lieferte Emely Jäggi gross ab. Die 17-Jährige sammelte 465,3 Punkte, was zu Silber reichte.

Damit schrammte sie gar an der Goldmedaille vorbei; Jeanette Hegg Duestad aus Norwegen darf sich wegen nur 0,5 Punkten mehr Weltmeisterin nennen. Emelys zwei Jahre ältere Schwester Vivien Jäggi wurde mit 442,7 Punkten Vierte. Zu Bronze fehlten ihr 11,9 Zähler.

Christen nicht im Final

Nina Christen, die Olympiasiegerin von Tokio 2021, hatte den Final der Top 8 als Elfte knapp verpasst. Die Nidwaldnerin erreichte 588 Punkte, der Cut erfolgte bei 589 Zählern.

Für Emely Jäggi ist es bereits die zweite WM-Medaille, nachdem sie tags zuvor im Team mit Schwester Vivien und Christen im Dreistellungskampf ebenfalls Silber geholt hatte. Bereits am Montag hatten Fabio Wyrsch, Jan Lochbihler und Christoph Dürr bei den Männern Bronze eingeheimst.