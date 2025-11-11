Die 2. Schweizer Medaille an der Schiess-WM in Kairo ist Tatsache: Emely Jäggi, Nina Christen und Vivien Jäggi holen Silber.

Legende: Freuen sich über Silber Vivien Jäggi, Nina Christen und Emely Jäggi (v.l.n.r.). Instagram/swissshooting.com

Einen Tag nach Bronze im Dreistellungskampf der Männer von Fabio Wyrsch, Jan Lochbihler und Christoph Dürr hat die Schweiz an der Schiess-WM in Kairo (EGY) den Gewinn der nächsten Medaille bejubelt.

Das Frauen-Trio Emely Jäggi, Nina Christen und Vivien Jäggi machte es ebenfalls im Dreistellungskampf noch ein wenig besser und schnappte sich WM-Silber.

«Unglaubliche Erleichterung»

«Ich bin mega stolz auf uns alle, dass wir uns da durchgekämpft haben», sagte Christen nach dem Coup. Vivien Jäggi (19) verspürte «unglaubliche Erleichterung». Sie wie auch ihre jüngere Schwester Emely (17) seien «mega dankbar. Es ist eine mega coole Erfahrung, auch für uns Jüngeren.»

Gold ging an Zifei Wang, Wanru Miao und Jiayu Han aus China, Bronze holten sich die Kasachinnen Arina Malinovskaya, Yelizaveta Bezrukova und Alexandra Le.