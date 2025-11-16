Bei den Schiess-Welttitelkämpfen in Ägypten ist die Schweizer Delegation am vorletzten Wettkampftag schon beim 3. Gold und total 11 Medaillen angelangt.

Legende: Hatte ihr Gewehr und gleichzeitig die Konkurrenz fest im Griff Anja Senti eroberte das nächste WM-Gold. Instagram/@Swiss Shooting

Am Tag nach dem Doppel-Gold dank Pistolenschütze Adrian Schaub und dem helvetischen Gewehr-Trio im Dreistellungsmatch ging es aus Schweizer Sicht fast schon im gleichen Stil weiter. Anja Senti holte in ihrer Paradedisziplin ebenfalls den Titel.

Die 29-Jährige schlug im 300-m-Liegendmatch die gesamte Konkurrenz und setzte sich mit einem Total von 598 Punkten erneut knapp die WM-Krone auf. Das norwegische Duo Jenny Vatne (598) und Katrine Lund (597) verwies sie auf dem Podest auf die Plätze.

Eine «Wiederholungstäterin»

Schon 2022 und damals ebenfalls in Kairo hatte Senti über WM-Gold (und nebenbei über den ex-aequo-Weltrekord) jubeln dürfen. Insgesamt steht die Berner Gewehr-Sportschützin nun schon bei 5 WM-Titeln in allerdings nicht-olympischen Disziplinen.

Die Schweizer Delegation wiederum steht bei der WM in Kairo am vorletzten Wettkampftag bei 11 Medaillengewinnen (3x Gold und je 4x Silber sowie Bronze).