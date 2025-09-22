Auch die zweite Medaille für die Schweizer Delegation an den Welt-Titelkämpfen im Para-Schwimmen in Singapur geht auf das Konto von Nora Meister.

Legende: Wieder abgeliefert Nora Meister schaffte es auch über 100 m Freistil in die Top 3. imago images/Tobias Lackner (Archiv)

Am Sonntag zur Lancierung der WM ist es für Nora Meister über 100 m Rücken Silber geworden. Tags darauf schaffte es die Aargauerin erneut aufs Podest, musste diesmal über die gleiche Distanz in der Freistil-Technik aber zwei Konkurrentinnen den Vortritt lassen.

Im 6-köpfigen Feld (Kategorie S6) reihte sich Meister von Beginn weg als Dritte ein und behauptete diesen Platz bis zum Anschlag. Sie wurde in 1:14,77 Minuten gestoppt, gut eine Sekunde hinter dem 2. Rang. Vorneweg preschte die Chinesin Yuyan Jiang in Weltrekordzeit von 1:09,59 zum Titel.

Weitere Chancen folgen

Jiang hatte schon über 100 m Rücken reüssiert. Anna Hontar aus der Ukraine und Meister haben beim 2. Rennen in Singapur die Positionen auf dem Treppchen getauscht. Somit schneidet die Schweizerin in dieser Disziplin gleich ab wie 2023 bei der WM in Manchester.

Sie habe mit Silber geliebäugelt und bis zum Schluss gekämpft. «Deshalb beurteile ich meine Leistung mit gemischten Gefühlen», sagte Meister. Ihre Paradedisziplin über 400 m folgt am Mittwoch.