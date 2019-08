Nach dem erfolgreichen Comeback auf dem Bözingenberg gilt es für Christian Stucki am Sonntag am Berner Kantonalen ernst.

Legende: Will auch in Münsingen angreifen Christian Stucki. Freshfocus

Am 12. Mai hatte sich Christian Stucki am Emmentalischen Schwingfest eine Knieverletzung zugezogen. Erst letzten Samstag, und damit nur 3 Wochen vor dem Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Zug, gab der Berner sein Wettkampf-Comeback. Auf dem Bözingenberg gewann er alle 6 Gänge und sicherte sich souverän den Festsieg.

«Man könnte von einem Comeback nach Mass sprechen», sagte Stucki gegenüber dem Bieler Tagblatt. Die ganz grossen Namen fehlten allerdings auf dem Bieler Hausberg. Für den 34-Jährigen ist es dennoch «ein guter Start, auf dem sich aufbauen lässt».

Auftakt gegen Herger

Wie genau es um den Formstand von Stucki steht, wird sich am Sonntag zeigen. Dann tritt er am Berner Kantonalschwingfest in Münsingen gegen namhaftere Konkurrenz an. Im Anschwingen bekommt es Stucki mit dem Innerschweizer Gast Matthias Herger zu tun (siehe Spitzenpaarungen unten).

Wenger muss verzichten, Käser kehrt zurück

Stucki, am Eidgenössischen einer der grössten Hoffnungsträger der zuletzt arg gebeutelten Berner, will sich in Münsingen den letzten Schliff für das Saison-Highlight holen. Auf die ESAF-Hauptprobe verzichten muss derweil Kilian Wenger. Der Schwingerkönig von 2010 verletzte sich am Samstag auf der Engstlenalp am Knie. Die Teilnahme in Zug scheint allerdings nicht in Gefahr.

Gute Nachrichten gibt es von Remo Käser, einem weiteren Berner Trumpf am Eidgenössischen. Der 22-Jährige musste zuletzt wegen einem Bandscheibenvorfall pausieren. In Münsingen gibt er nun am Sonntag nach einer rund sechswöchigen Verletzungspause sein Comeback.

Spitzenpaarungen Berner Kantonalschwingfest Stucki Christian

- Herger Matthias

Glarner Matthias

- Krähenbühl Tobias

Kämpf Bernhard

- Roch Vincent

Anderegg Simon

- Gmür Pirmin

Aeschbacher Matthias

- Matthey Mickael

Zenger Niklaus

- Kropf Marcel

Staudenmann Fabian

- Hurschler Thomas

Sempach Thomas

- Voggensperger Janic

Gnägi Florian

- Rolli Martin

Käser Remo

- Lengacher Jonas

Wiget Michael

- Von Weissenfluh Kilian

Orlik Curdin

- Studer Stefan

Graber Willy

- Wittwer Jan

Schenk Patrick

- Wittwer Josias



