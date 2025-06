Den Stoos-Schwinget überträgt SRF am Pfingstmontag ab 08:05 Uhr auf dem Kanal SRF 1 und in der Sport App in der ganzen Länge live. Das Anschwingen beginnt um 08:15 Uhr, der Schlussgang ist auf 16:30 Uhr angesetzt.

Im Anschwingen kommt es zu den Spitzenpaarungen Pirmin Reichmuth - Matthias Aeschbacher sowie Marcel Bieri - Adrian Walther. Ausserdem treffen mit Fabian Staudenmann und Joel Ambühl sowie mit Lario Kramer und Patrick Gobeli ebenfalls jeweils zwei Eidgenossen aufeinander.