Die Spitzenpaarungen am Kilchberger Schwinget sind bekannt. Topfavorit Samuel Giger trifft zum Auftakt auf Joel Wicki.

Topduell zum Auftakt am Kilchberger: Giger trifft auf Wicki

Am Samstag findet mit dem Kilchberger Schwinget das Highlight der Saison statt. Nun sind die Spitzenpaarungen für den Traditionsanlass am Zürichsee bekannt. Beim Anschwingen kommt es gleich zum Giganten-Duell zwischen Topfavorit Samuel Giger und Joel Wicki.

Erinnerungen werden wach

Die beiden trafen Anfang Juli am Innerschweizer Schwingfest in Ibach im 1. Gang aufeinander. Wicki hatte sich dabei am Arm verletzt und musste den Kampf für mehrere Minuten unterbrechen. Mit einbandagiertem Arm erreichte er immerhin einen Gestellten, ehe er das Fest abbrechen musste.

03:28 Video Archiv: Wicki verletzt sich am Arm – und stellt dann gegen Giger Aus Sport-Clip vom 04.07.2021. abspielen

Kilian Wenger, der Schwingerkönig von 2010 in Frauenfeld, bekommt es am Kilchberger mit Damian Ott zu tun. Der 21-jährige St. Galler ist als Sieger der Bergkranzfeste auf dem Weissenstein und am Schwarzsee der Aufsteiger der Saison schlechthin. Matthias Aeschbacher misst sich mit Sven Schurtenberger.

Die Spitzenpaarungen (Auswahl):

Samuel Giger (NOSV) - Joel Wicki (ISV)

Kilian Wenger (BKSV) - Damian Ott (NOSV)

Matthias Aeschbacher (BKSV) - Sven Schurtenberger (ISV)

Fabian Staudenmann (BKSV) - Domenic Schneider (NOSV)

Remo Käser (BKSV) - Werner Schlegel (NOSV)

Nick Alpiger (NWSV) - Samir Leuppi (NOSV)

Mike Müllestein (ISV) - Florian Gnägi (BKSV)

Patrick Räbmatter (NWSV) - Christian Schuler (ISV)

Curdin Orlik (BKSV) - Benji von Ah (ISV)

Prominente Abwesende

Der Kilchberger Schwinget muss bei der 17. Austragung aber auch auf prominente Namen verzichten. Schwingerkönig Christian Stucki hat die Saison vorzeitig verletzungsbedingt beendet. Auch Pirmin Reichmuth wird nicht dabei sein können. Und Armon Orlik musste wegen anhaltender Rückenprobleme kurzfristig Forfait erklären.