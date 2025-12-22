Der America's Cup 2027 könnte mit Schweizer Beteiligung stattfinden. Das Team Alinghi nimmt entgegen den Erwartungen an der Vorentscheidung teil.

Legende: Hat sich umentschieden Das Team Alinghi. EPA / Quique Garcia

Das Team Alinghi wird nun doch an der Ausscheidung für den kommenden America's Cup im übernächsten Jahr teilnehmen. Die Verantwortlichen teilten den Entscheid am Montag via Instagram mit.

Seit Mitte Mai steht fest, dass die 38. Auflage des America's Cups vor der Küste bei Neapel ausgetragen wird. Damals, als Vertreter der italienischen Regierung und des Gewinners der letzten Austragung Team New Zealand eine entsprechende Vereinbarung unterzeichneten, hatte davon ausgegangen werden müssen, dass die nächste Veranstaltung im Gegensatz zu jener im vergangenen Jahr ohne Schweizer Beteiligung durchgeführt wird.

Nach dem Umdenken ihrer Entscheidungsträger wird die Equipe Alinghi nun die Regatten um den sogenannten Louis Vuitton Cup bestreiten. Dabei wird der Herausforderer des Teams New Zealand bestimmt. Das Schweizer Syndikat wird unter dem neuen Namen Tudor Team Alinghi antreten.