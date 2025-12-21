Ryoyu Kobayashi gewinnt das 2. Weltcupspringen in Engelberg vor dem slowenischen Seriensieger Domen Prevc.

Der Japaner triumphiert bereits zum 4. Mal in seiner Karriere auf der Gross-Titlis-Schanze.

Bester Schweizer ist Sandro Hauswirth als 23.

Für die Schweizer Frauen setzt es eine Enttäuschung ab.

Nach seinem Sieg am Samstag war der Slowene Domen Prevc auch vor dem 2. Springen in Engelberg der heisseste Siegesanwärter. Und der 26-Jährige, der die letzten 5 Weltcupspringen allesamt hatte gewinnen können, wurde seiner Favoritenrolle im 1. Durchgang gerecht. Prevc lag dank einem 133 m weiten Satz punktgleich mit dem Deutschen Philipp Raimund in Führung.

Dahinter lagen aber mehrere Athleten in Lauerstellung, darunter auch der Japaner Ryoyu Kobayashi auf Zwischenrang 5. Der 29-Jährige zeigte bei schwierigen Verhältnissen im Finaldurchgang einen starken Sprung an die 132-m-Marke und setzte sich überlegen vor den Deutschen Felix Hoffmann an die Spitze. An der Marke des Japaners bissen sich in der Folge sämtliche Springer die Zähne aus.

So auch Prevc. Der Slowene sprang bei deutlich günstigeren Verhältnissen 141 m weit – und fiel trotz des deutlich weiteren Sprungs noch hinter Kobayashi zurück. Dieser konnte nach 2018, 2019 und 2022 bereits zum 4. Mal auf der Gross-Titlis-Schanze triumphieren. Damit zog er mit der österreichischen Legende Gregor Schlierenzauer gleich. Auf Rekordsieger Janne Ahonen (FIN) fehlt ihm noch ein Sieg.

Deschwanden und Ammann nicht in der Entscheidung

Für einmal sorgten bei den Schweizern nicht die arrivierten Kräfte für die Musik. Sowohl Teamleader Gregor Deschwanden wie auch Simon Ammann schafften es nicht in den Finaldurchgang. Ersterer hatte diesen schon am Samstag verpasst.

Dennoch lässt sich das Schweizer Teamresultat sehen. Gleich 8 Athleten schafften nämlich die Quali für den 1. Durchgang. In der Entscheidung war die Schweiz mit Sandro Hauswirth, Juri Kesseli und Yanick Wasser dann dreifach vertreten.

Als bester des Trios beendete der 25-jährige Hauswirth den Wettkampf. Die gute Leistung aus dem 1. Durchgang, die ihm den 17. Zwischenrang beschert hatte, konnte er im 2. Versuch allerdings nicht ganz wiederholen. Der 25-Jährige fiel noch auf den 23. Platz zurück – und holte damit sein bestes Resultat im Weltcup.

Dies schaffte auch Kesseli: Der 20-Jährige holte als 24. erst zum 2. Mal überhaupt Weltcuppunkte. Wasser sprang auf den 26. Platz und durfte sich damit zum 4. Mal in seiner Karriere über Punkte freuen.

Frauen ohne Exploit

Für die Schweizer Frauen fiel das 2. Springen in Engelberg ernüchternd aus. Simone Buff und Rea Kindlimann scheiterten in der Qualifikation. Und nach einem ansprechenden Quali-Sprung misslang der Engelbergerin Sina Arnet der erste Durchgang, sodass es ihr knapp nicht in den zweiten Durchgang reichte. Am Samstag hatte die 20-Jährige vor heimischem Publikum mit Platz 16 überzeugt.

So geht es weiter

Für die Skispringer steht nun die kurze Weihnachtspause an, ehe am 29. Dezember in Oberstdorf die Vierschanzentournee beginnt. Jedes der vier Springen sehen Sie live bei SRF.

Resultate