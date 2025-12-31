Knapp 10 Monate nach dem Anzugskandal bei der WM in Trondheim muss sich Norwegens Skisprung-Team erneut unangenehme Fragen gefallen lassen.

Legende: Wurde in Garmisch disqualifiziert Anna Odine Ström. IMAGO Images/Eibner

Anna Odine Ström, die bei den Heim-Weltmeisterschaften Gold im Team und im Mixed geholt hatte, wurde am Mittwoch beim ersten Springen der «Two Nights Tour» in Garmisch-Partenkirchen disqualifiziert. Bei der 27-Jährige wurde eine zweite Sohle entdeckt – und zwar im Socken.

Wieso war die Sohle versteckt?

Wie der Weltverband FIS mitteilte, sei die Weltcup-Dritte Ström nach dem Wettkampf, in dem sie Platz 11 belegt hatte, kontrolliert worden. Die Untersuchung dauerte Medienberichten zufolge mit 40 Minuten ungewöhnlich lange. Eine zusätzliche Sohle im Sprungschuh ist laut FIS-Regularien verboten. Dass Ström diese nicht offen im Schuh getragen, sondern in ihrem Socken untergebracht hatte, wirft durchaus Fragen auf.

In der Männer-Qualifikation in Garmisch-Partenkirchen war zudem am Mittwoch mit Halvor Egner Granerud ein norwegischer Top-Athlet disqualifiziert worden.