Die verbotene zusätzliche Sohle bei der norwegischen Skispringerin soll einen medizinischen Hintergrund haben.

Legende: Ihre Disqualifikation sorgte für Wirbel in Garmisch Anna Odine Ström. imago images/Beautiful Sports International

Die am Mittwoch wegen einer nicht erlaubten zusätzlichen Sohle im Schuh disqualifizierte norwegische Skispringerin Anna Odine Ström hat nach eigenen Angaben wegen einer medizinischen Notwendigkeit ihre Ausrüstung modifiziert.

Wie Norwegens Cheftrainer Christian Mayer dem TV-Sender NRK beim Weltcup in Garmisch-Partenkirchen sagte, leide Ström unter einer Schiefstellung der Hüfte, weswegen sie am rechten Bein durch eine Sohle einen Höhenunterschied von einem Zentimeter ausgleicht.

«Anna Odine hat sich 2023 in Engelberg verletzt, die Verletzung war auf diese Hüftproblematik zurückzuführen. Deshalb haben wir begonnen, das auszugleichen», sagte Mayer.

Allerdings ist für eine solche Massnahme ein Attest nötig, wie Weltverbands-Renndirektor Sandro Pertile in Garmisch-Partenkirchen erläuterte. Ohne diese führt eine Modifikation wie in Ströms Falls zur Disqualifikation. Norwegens Team reichte ein solches Attest am Mittwoch allerdings erst nach der Kontrolle ein, der Weltverband FIS prüfe dies nun.