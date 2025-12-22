Der unermüdliche Simon Ammann nähert sich im Alter von 44 Jahren bei der Vierschanzentournee mit seinem 27. Start dem ewigen Teilnahme-Rekord.

Nach dem Heim-Weltcup in Engelberg folgt bei der Vierschanzentournee mit der 1. Station am 29. Dezember in Oberstdorf nahtlos der zweite jährliche Saisonhöhepunkt fürs Schweizer Team der Skispringer. Folgende vier Athleten schickt der Verband Swiss-Ski ins vierteilige Rennen um die Weitenjagd bzw. um die goldene Adler-Trophäe.

Simon Ammann (44-jährig)

Gregor Deschwanden (34)

Sandro Hauswirth (25)

Juri Kesseli (20)

Der unermüdliche Toggenburger nimmt folglich seine insgesamt 27.(!) Tournee ins Visier. Dank seinen drei Klassierungen in den Weltcup-Punkterängen im laufenden Winter (28., 27. und zuletzt 20. auf der Gross-Titlis-Schanze) ist der vierfache Olympiasieger mit einem weiteren Aufgebot belohnt worden.

Somit rückt der Schweizer Routinier Noriaki Kasai, einem anderen Evergreen auf der Schanze, auf die Pelle. Der heute 53-jährige und noch immer aktive Japaner hält mit 28 Tournee-Teilnahmen den Rekord als Vielflieger beim Event über die Jahreswende. Letztmals war Kasai (42. in Bischofshofen) Anfang 2019 zu einem Springen im Rahmen dieser Wertung angetreten.

Die letzte Tournee brach Ammann allerdings früh, noch im Kalenderjahr 2024, ab. Nach der verpatzten Qualifikation in Oberstdorf hatte er schon nach dem Auftakt-Wettkampf genug und verabschiedete sich zurück ins Aufbau-Training.

Passend zum Thema Nach Out in Oberstdorf-Quali Ammann bricht die Vierschanzentournee ab

Rochade im Schweizer Team

Begleitet wird Ammann zur prestigeträchtigen Veranstaltung aus den eigenen Reihen vom designierten Teamleader Deschwanden, der in der laufenden Saison indes noch auf Formsuche ist. Für die aufstrebenden Hauswirth und Kesseli handelt es sich um die Tournee-Premiere.

Nicht mehr dabei im Vergleich zur letzten Ausgabe sind Killian Peier, WM-Bronzegewinner von 2019, sowie Felix Trunz nach dessen Feuertaufe.

* = jeweils auch als Stream inkl. Ticker in der Sport App bzw. auf der Webseite von srf.ch/sport zu sehen

Deschwanden kehrt trotz aktuell harziger Phase mit guten Erinnerungen an die Tournee zurück. Er überzeugte bei der Edition 2024/25 mit dem 5. Gesamtrang. Beim 2. Springen in Garmisch-Partenkirchen verblüffte der Luzerner als Zweiter sogar mit seiner Podest-Premiere in diesem Wettkampfformat.

Die Würfel sind noch nicht gefallen

Die vier, zunächst für das Springen im Allgäu nominierten Schweizer erhalten somit auch die Chance, im Kampf um die Olympia-Tickets vorzulegen. Denn auch im Wettstreit mit den nun für die 74. Tournee zunächst nicht berücksichtigten Trunz, Yanick Wasser und Peier wird es aus Schweizer Sicht ein Gerangel um die drei Startplätze für die Winterspiele geben. Deschwanden dürfte gesetzt sein.

Änderungen im Schweizer Aufgebot während der Tournee bis zum finalen Springen am 6. Januar in Bischofshofen sind nicht ausgeschlossen.