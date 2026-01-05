Hauswirth, Deschwanden, Peier und Trunz überstehen die Qualifikation in Bischofshofen. Bester ist einmal mehr Prevc.

Legende: Springt sich ins Scheinwerferlicht Sandro Hauswirth. Reuters/Kai Pfaffenbach

Sandro Hauswirth hat seine starke Form erneut unter Beweis gestellt. Mit einem Flug auf 130 Meter überstand der Berner Oberländer die Qualifikation in Bischofshofen (AUT) als 17. mühelos. Das 4. und letzte Springen der Vierschanzentournee findet am Dienstag statt.

Gregor Deschwanden (18.) landete nach 128,5 m und ist beim Finale ebenso dabei wie Killian Peier (33.) und Felix Trunz (45.).

Prevc hält Österreicher in Schach

Die beste Qualifikation absolvierte Dominator Domen Prevc. Der slowenische Tournee-Leader stellte mit einem Satz auf 140 m die Tagesbestweite auf. Dahinter klassierten sich die Österreicher Stephan Embacher, Jan Hörl und Daniel Tschofenig.

Prevc geht mit einem Vorsprung von umgerechnet 22 Metern auf Hörl in das letzte Springen. Nur einmal in der Tournee-Geschichte gab ein Springer einen so grossen Vorsprung noch aus der Hand. 1971/72 war der Japaner Yukio Kasaya nach Siegen auf den ersten drei Schanzen abgereist, um sich auf die Olympischen Spiele im heimischen Sapporo vorzubereiten.

Resultate