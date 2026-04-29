Nach einer schweren Rückenverletzung und dem Ausfall der vergangenen Saison startet Nicolas Huber ein neues Kapitel.

Legende: Bleibt auf dem Board, wechselt aber die Disziplin Nicolas Huber. Keystone/Mayk Wendt

Nach einer verletzungsbedingt verpassten Saison schlägt der Zürcher Snowboarder Nicolas Huber ein neues Kapitel auf: Er wechselt vom Slopestyle und Big Air in den Snowboardcross und will zudem auch Freeride-Wettkämpfe bestreiten.

Im November 2025 zog sich der 31-Jährige bei der Qualifikation in Secret Garden (CHN) zwei Wirbelfrakturen zu und verpasste die gesamte Saison inklusive Olympia. Heute ist er beschwerdefrei und wieder voll einsatzbereit.

Olympia-Gold als grosses Ziel

Der Wechsel sei ein bewusster Neustart nach zehn Jahren im Freestyle: «Ich wollte mich als Snowboarder weiterentwickeln und neue Wege gehen», so Huber. Ziel bleibt die Weltspitze, inklusive «Olympia-Gold in beiden Disziplinen».

Zu seinen bisherigen Erfolgen zählen WM-Silber im Slopestyle 2017 sowie WM-Bronze im Big Air 2023. Zudem klassierte er sich im Weltcup insgesamt 4 Mal in den Top 5 und nahm bereits an zwei Olympischen Winterspielen teil. Künftig startet er im C-Kader Snowboardcross.