Die Nominierten in den Kategorien «Sportlerin» und «Sportler» stehen fest. Je 6 Athletinnen und Athleten stehen zur Auswahl.

Legende: Glänzte mit Gold an der Leichtathletik-WM Ditaji Kambundji ist ebenfalls nominiert. Keystone/MICHAEL BUHOLZER

Schweizer Sportpersönlichkeiten standen auch 2025 bei verschiedenen Europa- und Weltmeisterschaften oder Weltcups in den unterschiedlichsten Sportarten im Fokus. Die besten von ihnen werden am Sonntag, 4. Januar, für ihre herausragenden Leistungen ausgezeichnet. In den Kategorien «Sportlerin» und «Sportler» kann das Schweizer TV-Publikum via Televoting mitbestimmen, wie sich die Plätze 1 – 6 verteilen (Information Wahlprozedere in der Infobox unten).

Sechs Spitzenathletinnen nominiert

Nominiert in der Kategorie «Sportlerin» sind:

Mathilde Gremaud, Ski Freestyle; Weltmeisterin Slopestyle, 2 Weltcup-Podestplätze

Ski Freestyle; Weltmeisterin Slopestyle, 2 Weltcup-Podestplätze Lara Gut-Behrami, Ski alpin; 2. Gesamt-Weltcup. 1. Super-G-Weltcup, 10 Weltcup-Podestplätze (davon 3 Siege)

Ski alpin; 2. Gesamt-Weltcup. 1. Super-G-Weltcup, 10 Weltcup-Podestplätze (davon 3 Siege) Ditaji Kambundji, Leichtathletik; Weltmeisterin 100 Meter Hürden, WM-Silber 60 Meter Hürden (Halle), Europameisterin 60 Meter Hürden (Halle, Europarekord), 3 Podestplätze Diamond League, Schweizer Rekord

Leichtathletik; Weltmeisterin 100 Meter Hürden, WM-Silber 60 Meter Hürden (Halle), Europameisterin 60 Meter Hürden (Halle, Europarekord), 3 Podestplätze Diamond League, Schweizer Rekord Alessandra Keller, Mountainbike; WM-Bronze Cross-Country, Weltmeisterin Cross-Country Shorttrack, 5 Weltcup-Podestplätze (davon 2 Siege)

Mountainbike; WM-Bronze Cross-Country, Weltmeisterin Cross-Country Shorttrack, 5 Weltcup-Podestplätze (davon 2 Siege) Camille Rast, Ski alpin; WM-Gold Slalom, 3. Slalom-Weltcup, 4 Weltcup-Podestplätze (davon 2 Siege)

Ski alpin; WM-Gold Slalom, 3. Slalom-Weltcup, 4 Weltcup-Podestplätze (davon 2 Siege) Marlen Reusser, Rad Strasse; Welt- und Europameisterin Einzelzeitfahren, Siegerin Tour de Suisse und Burgos-Rundfahrt, 2. Giro d'Italia und Vuelta, 10 Podestplätze World Tour (davon 5 Siege), 3. UCI-Jahresranking

Sechs Top-Athleten stehen zur Wahl

Nominiert in der Kategorie «Sportler» sind:

Loïc Meillard, Ski alpin; Weltmeister Slalom, WM-Bronze Riesenslalom, 3. Gesamtweltcup, 2. Disziplinenweltcup Slalom, 3. Disziplinenweltcup Riesenslalom, 8 Weltcup-Podestplätze (davon 3 Siege)

Ski alpin; Weltmeister Slalom, WM-Bronze Riesenslalom, 3. Gesamtweltcup, 2. Disziplinenweltcup Slalom, 3. Disziplinenweltcup Riesenslalom, 8 Weltcup-Podestplätze (davon 3 Siege) Marco Odermatt, Ski alpin; Weltmeister Super-G, 1. Gesamt-Weltcup, 1. Riesenslalom-, Super-G- und Abfahrts-Weltcup, 17 Weltcup-Podestplätze (davon 9 Siege)

Ski alpin; Weltmeister Super-G, 1. Gesamt-Weltcup, 1. Riesenslalom-, Super-G- und Abfahrts-Weltcup, 17 Weltcup-Podestplätze (davon 9 Siege) Armon Orlik, Schwingen; Schwingerkönig, 2 weitere Kranzfest-Siege

Schwingen; Schwingerkönig, 2 weitere Kranzfest-Siege Noè Ponti, Schwimmen; WM-Silber 50 und 100 Meter Schmetterling, Kurzbahn-Weltmeister 50 Meter Schmetterling, 100 Meter Schmetterling und 100 Meter Lagen, 3 Kurzbahn-Weltrekorde, 8 Schweizer Rekorde (2 Langbahn/6 Kurzbahn), 2 Siege Kurzbahn-Weltcup

Schwimmen; WM-Silber 50 und 100 Meter Schmetterling, Kurzbahn-Weltmeister 50 Meter Schmetterling, 100 Meter Schmetterling und 100 Meter Lagen, 3 Kurzbahn-Weltrekorde, 8 Schweizer Rekorde (2 Langbahn/6 Kurzbahn), 2 Siege Kurzbahn-Weltcup Noe Seifert, Kunstturnen; WM-Bronze Mehrkampf

Kunstturnen; WM-Bronze Mehrkampf Franjo von Allmen, Ski alpin; Weltmeister Abfahrt, 2. Disziplinenweltcup Abfahrt, 7 Weltcup-Podestplätze (davon 3 Siege)