Amriswil ist zum 10. Mal in der Vereinsgeschichte Schweizer Cupsieger im Männer-Volleyball.

Die Thurgauer setzen sich im Final in Winterthur gegen Näfels 3:1 durch.

Im Cupfinal der Frauen fordert Aarau ab 18:00 Uhr Neuchâtel UC.

Volley Amriswil hat den Cupsieg erneut verteidigt. Gegen Näfels gewannen die Thurgauer im Final in Winterthur mit 25:17, 21:25, 25:18, 25:20.

Die Glarner schienen nach einem 1:2-Satzrückstand noch einen entscheidenden fünften Durchgang erzwingen zu können. Doch nach einer 16:10-Führung verloren sie den Faden. Amriswil kam Punkt für Punkt heran und glich nach einem langen Ballwechsel schliesslich zum 18:18 aus. In der Folge schaute der amtierende Meister nicht mehr zurück und nutzte gleich den ersten Matchball zum 25:20 und zum Sieg.

Für Amriswil war es der dritte Cup-Titel in den letzten drei Saisons und der zehnte insgesamt. Näfels verpasste es, erstmals seit 2016 wieder zuzuschlagen. Die Chance auf eine Revanche bietet sich schon bald. Die beiden Teams treffen ab dem 4. April auch im Playoff-Final um die Meisterschaft aufeinander.