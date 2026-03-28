Legende: Haben allen Grund zur Freude Die Spielerinnen des Neuchâtel UC. Claude Diderich/freshfocus

Neuchâtel UC gewinnt zum vierten Mal in Folge den Schweizer Cup im Volleyball.

Die Neuenburgerinnen besiegen den unterklassigen BTV Aarau im Final erwartungsgemäss in drei Sätzen.

Bei den Männern gewinnt Volley Amriswil das Finalduell mit Näfels mit 3:1.

Auf dem Weg in den Final hatte der BTV Aarau mit Genf und Franches-Montagnes zwei NLA-Vertreter ausgeschaltet. Die zweitklassigen Aargauerinnen, die vor einer Woche den Aufstieg in die höchste Liga feiern konnten, hatten im Final aber die schwerstmögliche Aufgabe vor sich. Mit Neuchâtel UC warteten die Volleyball-Dominatorinnen der letzten Jahre auf den BTV.

Die Aarauerinnen konnten ihre Nervosität nicht verbergen, sechs Anspielfehler hatte der Underdog im 1. Satz zu verzeichnen. Dennoch hielt der BTV im ersten Durchgang gut mit, mit 19:25 ging der Satz aber verloren. Angeführt von der überragenden Diagonal-Angreiferin Maia Dvoracek geriet NUC auch in der Folge nie in Gefahr, die Partie aus den Händen zu geben. Mit 25:19 und 25:21 gingen auch die Sätze 2 und 3 und damit auch der Final zugunsten der Neuenburgerinnen aus.

NUC setzt Serie fort

NUC baute damit einmal mehr seine Vormachtstellung im Schweizer Volleyball aus. Die Neuenburgerinnen gewannen den Cup zum vierten Mal in Serie und zum insgesamt fünften Mal. In der Meisterschaft steht das Team von Trainerin Laura Girolami im Final gegen Kanti Schaffhausen (ab 6. April) und greift nach dem sechsten Titel in Serie.

Zum Duell mit Aarau kommt es in der kommenden Saison in der NLA wieder. Der BTV hat bewiesen, dass er sich nach dem historischen Aufstieg keineswegs verstecken muss.

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