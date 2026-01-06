Trotz sportlichem Abstieg stellte sich der Weggang aus der Topliga in Italien für Maja Storck als Jackpot heraus.

Im Sommer 2025 wechselte Volleyballerin Maja Storck von Italien nach Polen zu Budowlani Lodz. Auch wenn der Transfer sportlich gesehen eher ein Abstieg bedeutete, stellte er sich als positiver Neuanfang für Storck heraus.

Im Heimatland ihrer Mutter fand die 27-Jährige, die bereits über 100 Mal für das Schweizer Nationalteam auflief, nämlich zu alter Stärke zurück. «Ich bin sehr, sehr happy hier», sagte sie gegenüber Radio SRF 1. «In Italien ging durch die wenige Spielzeit gegen Ende mein Selbstbewusstsein verloren.»

Verbleib oder Wechsel?

Dadurch, dass Storck die polnische Sprache bereits beherrschte, bereitete ihr der Wechsel in ein neues Land keine Probleme. «Ich könnte mir gut vorstellen, nochmals ein Jahr hier zu bleiben.» Einen erneuten Wechsel schliesst sie allerdings zum jetzigen Zeitpunkt nicht aus. «Die Gespräche beginnen erst jetzt. Ich muss schauen, was für Angebote reinkommen, und ob diese überhaupt in Frage kommen.»

Welche Rolle Maja Storcks Freund bei einem allfälligen Wechsel spielt und welchen Stellenwert das Anstossen mit Wodka in Polen hat, erfahren Sie im Audiobeitrag oben.