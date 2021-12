Legende: Bereit für die nächsten Gegnerinnen Tanja Stella und die Schweizer Nati. Keystone

Unihockey: Slowakei wartet im WM-Viertelfinal

Die Schweizer Unihockeyanerinnen treffen im WM-Viertelfinal am Freitagabend (19:00 Uhr, live auf SRF info) auf die Slowakei. Die Osteuropäerinnen setzten sich am Mittwoch im Playoff gegen die USA deutlich mit 20:0 durch. Die Schweiz hatte sich in Uppsala (SWE) dank zwei Siegen aus drei Gruppenspielen direkt für die Viertelfinals qualifiziert. Die Slowakei ist die Weltnummer 5 und sollte für das Team von Rolf Kern zu schlagen sein. Im Halbfinal würden aller Wahrscheinlichkeit nach die Serien-Weltmeisterinnen aus Schweden warten.

Schach: Bereits das 5. Remis an der WM

Die Titelverteidigung bleibt für Schach-Weltmeister Magnus Carlsen eine zähe Angelegenheit. Einen Tag nach seinem 31. Geburtstag musste sich der Norweger gegen seinen russischen Herausforderer Jan Nepomnjaschtschi auch im 5. Duell in Dubai mit einem Remis begnügen. Vor der 6. Partie am Freitag steht es damit 2,5:2,5. Nepomnjaschtschi ging mit Weiss in die Partie und setzte den Titelverteidiger früh unter Druck. Carlsen verteidigte sich jedoch mühelos. Im 43. Zug bewirkte der Russe mit einer dreifachen Stellungswiederholung das 5. Remis, es werden maximal 14 Partien gespielt.