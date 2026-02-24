Wenige Tage nach dem Ende der Olympischen Spiele geht es im Wintersport bereits wieder weiter. Wir liefern eine Übersicht.

Legende: Es geht um nichts weniger als das WM-Ticket Die Silber-Curlerinnen vom Team Tirinzoni müssen dieser Tage an der SM in Bern ran. Keystone/CHRISTOPHE ENA

Biathlon

Noch drei Weltcups stehen an: in Kontiolahti (5. bis 8. März), in Otepää (12. bis 15. März) und in Oslo (19. bis 22. März). Lea Meier möchte ihre gute Olympia-Form auch im Weltcup ausspielen, Amy Baserga und die Schweizer Männer sich wieder den Top 10 annähern.

Curling

Nach Olympia-Silber (Frauen) und Bronze (Männer) geht es für die Curling-Teams nahtlos weiter: In Bern finden dieser Tage die Schweizer Meisterschaften statt. Das Turnier hat einen hohen Stellenwert: Denn nur die Siegerteams qualifizieren sich für die WM (Frauen ab 14. März in Calgary, Männer ab 27. März in Ogden City). Die erfolgreichen Olympia-Equipen von Silvana Tirinzoni und Yannick Schwaller sind also bereits wieder gefordert.

Eishockey

Am Dienstag beginnt in der National League der Regular-Season-Schlussspurt. Noch sechs Runden stehen auf dem Programm, bevor es zuerst mit den Play-Ins und ab dem 20. März mit den Playoffs weitergeht. Der Schweizer Meister wird spätestens am 30. April erkoren sein. Vom 15. bis 31. Mai steht zudem die Heim-WM in Zürich und Freiburg auf dem Programm.

Eiskunstlauf

Auch Lukas Britschgi, Kimmy Repond und Co. haben noch ein Saison-Highlight vor der Brust: Vom 23. bis 29. März geht in Prag die WM über die Bühne.

Langlauf

Noch fünf Weltcup-Stationen stehen im Langlauf-Kalender. Weiter geht es am Samstag mit den Sprints in Falun. Das Weltcup-Finale findet in Lake Placid statt (20. bis 22. März).

Wintersport total: Das überträgt SRF diese Woche Box aufklappen Box zuklappen Freitag, 27. Februar Ski: Abfahrt F in Soldeu

Skicross: Weltcup in Kopaonik Samstag, 28. Februar Ski: Super-G F in Soldeu

Ski: Abfahrt M in Garmisch

Skicross: Weltcup in Kopaonik

Langlauf: Sprint in Falun Sonntag, 1. März Ski: Super-G F in Soldeu

Ski: Super-G M in Garmisch

Langlauf: Skiathlons in Falun

Ski alpin

Mit einer Frauen-Abfahrt in Soldeu geht es am Freitag bei den Alpinen weiter. Die Männer mit dem dreifachen Olympiasieger Franjo von Allmen sind am Wochenende in Garmisch zu Gast. Ausser im Slalom der Frauen ist noch keine Disziplinen-Entscheidung gefallen. Im Gesamtweltcup deutet alles auf Triumphe von Mikaela Shiffrin und Marco Odermatt hin. Lillehammer beherbergt das Weltcup-Finale (ab 21. März).

Skicross

Fanny Smith, Alex Fiva und Co. sind am Freitag in Serbien (Kopaonik) wieder gefordet. Noch stehen sieben Weltcuprennen auf dem Programm. Das Finale findet in Schweden statt, indes nicht in Idre Fjäll, sondern in Gällivare.

Skispringen

Bei den Skispringern ist nach Olympia Skifliegen Trumpf. An drei der fünf verbleibenden Weltcup-Stationen wird geflogen statt gesprungen – so auch am Wochenende am Kulm in Bad Mitterndorf. Der traditionelle Abschluss bilden für Gregor Deschwanden und die weiteren Schweizer Springer die Skifliegen auf der Riesenschanze von Planica Ende März.